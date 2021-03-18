شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن المطربة السورية ميادة بسيليس بعد تصدرها ترندات جوجل عقب وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المطربة السورية الراحلة ميادة بسيليس مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد وفاتها أمس، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، وذلك بعد شهر واحد من كشف زوج ميادة بسليس عن إصابتها بالمرض ومعاناتها منه.

حيث كان الموسيقار سمير كويفاتي زوج الفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس، أكد في تصريحات صحفية الشهر الماضي إصابتها بالسرطان، وطلب من جمهورها الدعاء لها، وفيما يلى 5 معلومات عن المطربة السورية الراحلة.

معلومات عن المطربة الراحلة ميادة بسيليس

بدأت ميادة بسيليس مسيرتها الفنية في سن التاسعة عبر إذاعة حلب.

أول ألبوماتها الغنائية جاء بعد 10 سنوات من بدأ مسيرتها، وتم طرحه عام 1986 والذى حمل اسم "يا قاتلي بالهجر"، وكانت تبلغ من العمر حينها 19 عاما.



الراحلة ميادة بسيليس

طرحت ميادة بسيليس خلال مسيرتها 14 ألبوما غنائيا أبرزها "بيت لحم"، و"إلى أمي وأرضي"، و"أبانا".

لقبها الأشهر هو "سيدة الأغنية السورية" وذلك بسبب أن كل أغانيها بكلمات وألحان سورية.

اشتهرت أيضاً بغناء "تترات" عدد من المسلسلات السورية منها "أيام الغضب"، و"بنات العيلة"، و"أخوة التراب".