شكرا لقرائتكم خبر عن ميادة بسيليس فنانة سورية بدأت فى التاسعة من عمرها وخطفها السرطان مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ميادة بسيليس فنانة سورية رحلت عن عالمنا، مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع المرض.

ولدت ميادة بسيليس في حلب عام 1967 وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمرالتاسعة عبر إذاعة حلب، لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 14 ألبوما غنائيا إضافة إلى أغاني المسلسلات التلفزيونية.

ميادة بسيليس، شاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية وقدمت حفلات غنائية في سوريا والمغرب ومصر والولايات المتحدة ومن أشهر أغانيها (كذبك حلو) و(راح دايما أهواك) و(خليني على قدي) و(أحسنلك تروح) و(شو تأملت) و(مين قالك).

وتعتبر أغنيتها "كذبك حلو" التي حازت على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية في العام 1999 بمثابة جواز سفرها نحو عالم الشهرة.

وفي عام 2010 صدر لها ألبوم بعنوان "إلى أمي وأرضي" وهو عمل تأخر موعد صدوره كثيرا و لكنه كان في المستوى الذي أمله واعتاده جمهور ميادة منها، كما قامت ميادة أيضا خلال مسيرتها الفنية بغناء العديد من تترات لمسلسلات كبيرة مثل: "إخوة التراب" و"أيام الغضب".

وأحيت ميادة الكثير من الحفلات من أبرزها حفل في مجمع "قصر الفنون الجميلة" في سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة، وحفلاتها في دار الأوبرا بمدريد ودار الأوبرا المصرية عام 1998.

وكتب المخرج السوري أيمن زيدان على فيس بوك: "ولنزداد ألما وحرقة في هذه الأيام السيئة، أيقونة الفن السوري النجمة ميادة بسيليس في ذمة الله.. قلوبنا مع الأستاذ سمير كويفاتي والعائلة العزاء لهم ولنا بنجمتنا التي ارتقت إلى السماء".