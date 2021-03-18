إحداهن وجدت مقتولة.. وفاة 3 فنانات عربيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا 3 فنانات عربيات، خلال اليومين الماضيين، هن الفنانة السورية رائفة الرز، والفنانة الجزائرية ريم غزالي، والمطربة السورية ميادة بسيليس.

رائفة الرز

هي فنانة سورية عرفت باسم رائفة أحمد، وعثرت الشرطة الهولندية مساء الثلاثاء على جثتها مقتولة طعنا بالسكين داخل شقتها، وجاري التحقيق في الجريمة.

وهاجرت "رائفة" إلى هولندا وقدمت لجوءا لها قبل سنوات، كما تقدمت أيضا قبل فترة بطلب للحصول على الجنسية الهولندية، وذلك قبل رحيلها عن عالمنا في ظروف غامضة.

ميادة بسيليس

فقد الوسط الفني السوري أمس الأربعاء أيضا، المطربة السورية الكبيرة ميادة بسيليس، عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

المطربة التي أطلق عليها جمهورها لقب "سيدة الأغنية العربية" عانت منذ فترة من السرطان، وطالب زوجها الموسيقار سمير كويفاتي بالصلاة والدعاء لها بعد تدهور حالتها الصحية منذ أيام، لترحل عن عالمنا مساء أمس.

ريم غزالي

نجمة النسخة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" الجزائرية ريم غزالي، رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء عن عمر يناهز 39 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلنت شقيقتها الفنانة سلمى غزالي، خبر وفاة شقيقتها التي أجرت عملية جراحية لاستئصال ورم بالمخ في نوفمبر 2019، وبعد تحسن حالتها الصحية عاودها المرض مرة أخرى منذ أشهر وتدهورت حالتها الصحية الفترة الماضية، لترحل عن عالمنا بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس أمس.