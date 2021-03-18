شيرين رضا توجه رساله لوالدها في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أحيت الفنانة شيرين رضا ذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير محمود رضا التي تحل اليوم.

ووجهت له رسالة عبر حسابها الخاص على انستجرام وكتبت:"عيد ميلاد سعيد.. وحشتني".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى له الرحمة ولها الصبر على فراقه.

الفنان الكبير محمود رضا، وافته المنية، عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

ويعد محمود رضا، واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه علي رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، طاف عدة بلدان في الصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد والملابس وطرق الرقص في الأفراح أو المناسبات.