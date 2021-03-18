خاص.. هل اعتزل إيمان البحر درويش الغناء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل اعتزل إيمان البحر درويش الغناء؟ أين هو؟ ولماذا اختفى؟.. أسئلة عديدة تحيط المطرب الذي كان من أبرز نجوم ساحة الأغنية في التسعينات، وامتدت نجاحاته إلى المسرح والسينما، ومع احتفالنا اليوم الخميس 18 مارس بعيد ميلاده رقم 66 ، طرحناها عليه.

الفنان إيمان البحر درويش في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال:"لم أعتزل ولم أختفي، وأين أنا؟!، السؤال في ذلك يوجه للإعلام الذي يضع دائرة الضوء على ما يسيء لبلدنا، وربي جل وعلا أكرمني باختياري بالإجماع، من المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في النرويج، بفوزي بجائزة فنان العرب الدولية لعام ٢٠١٩، ولم يهتم أحد هنا في بلدي".

وردا على سؤال عن توقف نشاطه الغنائي، يقول:" غير صحيح، أنا حاليا أقوم بوضع اللمسات النهائية على ألبوم غنائي، اعتبره قصة حب، وجاري حاليا اختيار الصوت النسائي الذي يشاركني في الغناء".

إيمان تحدث عن تفاصيل الألبوم، وقال :"يضم من 10 إلى 12 أغنية، وتعاونت فيه مع الشعراء عوض بدوي، ومصطفى درويش"تيتو"، وأحمد عبد العزيز، ولحنت بعض أغانيه، ووضع ألحان الأغاني الأخرى الملحن وليد سعد، وتولى توزيع الوتريات كلها أخي الذي لم تلده أمي ، المبدع يحيى الموجي، وكل أغنية اشترك فيها ما يقرب من 5-6 موزعين حتى وصلت لما أحب وأفتخر به".

إيمان طرح آخر ألبوم غنائي له "أذن يا بلال"، منذ 19 عاما، وقدم 2019 مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة "مكتوب لي أغنيلك"، ومن أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرها “نفسي”، و”شمس ودفا”، و”لحظة”، و”المسحراتي”، و”إحساس بريء”، و”انتى وأنا”، و"طير في السما” ،و”يا وابور يا مولع” و”ولا عمرك وحشتينى” و"أنا مقبلش".