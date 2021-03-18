هنا الزاهد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت النجمة المصرية هنا الزاهد عن إصابتها بفيروس كورونا، ونصحت كل الذين تعاملت معهم خلال الفترة الماضية بالاطمئنان على وضعهم الصحي.

وكتبت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك قائلة:" أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه".

وتخوض هنا الزاهد ماراثون رمضان الدرامي هذا العام بدور رومانسي من خلال مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومحمد رياض.





ويعرض لها حاليا مسلسل "حلوة الدنيا سكر" على قناة "dmc" وتدور أحداثه في 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى.