بعد خلاف مالي.. حلا الترك تسجن والدتها سنة مع النفاذ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت محكمة بحرينية سجن منى السابر طليقة المنتج البحريني محمد الترك مدة سنة مع النفاذ نتيجة التقاضي بينها وبين ابنتها الفنانة حلا الترك.

وجاء التقاضي بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف ريال بحريني.

ونشرت السابر، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "إنستقرام"، أكدت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينة أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم.

وأشارت والدة حلا الترك إلى أنها ستقدم أحكاما بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها كونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج لرعايتها.

وتابعت أنها "كانت تنتظر حكما مختلفا عما صدر إلا أنها صدمت، وأن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك ضدها في المحكمة".

وكانت قضية منى السابر، وابنتها حلا الترك، قد شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها، بعد مطالبتها بدفع مبلغ مالي وحصلت على حكم بحبس والدتها عاما.



