من 128 إلى منزل متحرك.. شاهد أسطول سيارات محمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من سيارة طراز فيات 128 إلى اقتناء الكاديلات والبورش والرولز رويس.. هكذا تحولت مسيرة الفنان المصري محمد رمضان في عالم السيارات.

هذه الهواية الجمة لدى الفنان المصري لم تكن وليدة أيام الشهرة الكبيرة أو الثراء فقط، وإنما كان تتملكه منذ الطفولة كما صرح في أكثر من لقاء تلفزيوني.





"كنت بحط بوسترات العربيات في أوضتي و بحلم أمتلكها في يوم من الأيام".. بكلمات بسطية عبر رمضان عن الحلم الذي يراوده منذ الصغر.

وعلى غرار العديد من المصريين، امتلك رمضان في بداية مسيرته الفنية سيارة فيات 128، وسريعا انتقل إلى عالم السيارات الفارهة باقتناء طراز بي إم دبليو الفئة الثالثة في نسختها المكشوفة "كابروليه"، وسيارة كرايزلر 300C .

في عام 2016 نشر الفنان المصري حسابة الرسمي على أنستقرام صورته مع السيارة لامبورجيني أفنتادور والتي يبلغ سعرها قرابة 417 ألف دولار والسيارة رولز رويس جوست و البالغ سعرها 300 ألف دولار تقريبا، وعلق قائلا "النهارده إشتريت السيارتان الأقرب إلى قلبي".

اتجهت الأنظار آنذاك إلى الفنان المصري العاشق للسيارات، والذي بدأ في نشره صوره مع سيارات رياضية فارهة عديدها، بورشه 718 بوكستر و البالغ متوسط سعرها 100 ألف دولار، وفيراري 458 والتي يصل متوسط سعرها إلى 250 ألف دولار.





لم تكن هذه السيارات الرياضية فقط التي اقتناها، بل نشر صورة مع مكلارين 720 إس، التي يقدر متوسط سعرها بـ 300 ألف دولار، والتي تمتلك إمكانيات عالية حيث تأتي بمحرك مكون من 8 إسطوانات بسعة 4.0 لترات, و مزود بشواحن توربينية, و بقوة تبلغ 720 حصانا.

في مزاد إحتفاليات موسم الرياض الدولي الأخير، حصل رمضان على سيارة من طراز نوع مرسيدس بنز جي كلاس G65 AMG مقابل 368 ألف دولار دون احتساب الضرائب والجمارك، وهي واحدة من أصل 65 نسخة فقط موجودة في العالم بالكامل.

هذه واحدة من السيارات الفارهة التي يفضل "نمبر وان" التجول بها في شوارع مصر، مثل كاديلاك إسكاليد، وهي أكثر سيارة يشاهد فيها رمضان في الشوارع.

وسبق أن نشر رمضان فيديو على حسابه الرسمي على أنستقرام، أثناء ركوب سيارته الكاديلاك البالغ سعرها 80 ألف دولار، والتي خضعت لتعديلات خاصة مثل تزويدها بمقاعد فئة "VIP" مثل المتواجدة في الدرجة الأولى بالطائرات.

كما شوهد رمضان في شوارع القاهرة أكثر من مرة وهو داخل سيارتين من نوع رانج روفر، وكذلك سيارة رولز رويس جوست الأعلى رفاهية وسعرا، حيث يصل إلى 300 ألف دولار تقريبا.

حافلة رمضان المخصص للمعيشة

تم مشاهدة الفنان المصري في مقاطع فيديو عديدة أثناء نزوله من حافلة فاخرة مخصصة للمعيشة، ويضم حمام ومطبخ وغرفة نمو، لاسيما أنها تتميز بإمكانية التمدد لزايدة المساحة الداخلية.

ولا توجد معلومات إذا كانت هذه الحافلة مملوكة لرمضان من عدمه، أم يقوم باستئجارها، ولكن المؤكد هو مشاهدته أثناء الدخول والخروج منها عدة مرات.





كما أن رمضان يهوى اقتناء الدراجات النارية التي ظهرت في العديد من صوره على حسابه على أنستقرام، مثل الدراجة الفارهة من طراز "Can-am".