شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ونجلاء بدر فى أحدث ظهور لهما داخل كواليس "نسل الأغراب".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أمير كرارة متابعيه عبر موقع انستجرام بصورة جديدة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، حيث جمعته مع الفنانة نجلاء بدر، والذى وصفها خلال الصورة بـ "شق الشقايق"، حيث استعرض كرارة عبر الاستورى مجموعة من الصور داخل كواليس المسلسل.

وأعاد كرارة نشر الصورة الذى نشرها المخرج محمد سامى أمس والتى ظهر فيها كرارة بالجلابية مع سامى

وكان المخرج محمد سامى قد نشر أمس صورة من كواليس نسل الأغراب على حسابه بانستجرام صورة جمعته مع كلاً من أمير كرارة والنجمة مى عمر بالإضافة إلى الثنائى أحمد داش، وأحمد مالك،



امير كرارة ونجلاء بدر

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.



صورة جديدة لأمير كرارة مع محمد سامى

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.