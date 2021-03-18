شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض عن مشاركته مع محمد إمام فى مسلسل النمر: الشغل معاه ممتع وجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رياض، عن صورة تجمعه مع النجم محمد إمام، من كواليس تصوير مسلسل "النمر" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، مؤكدا أن العمل مع إمام "ممتع وجميل" كما وعد المشاهدين برؤية عمل يليق بهم.



محمد رياض مع محمد إمام

ونشررياض، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "استنونا فى رمضان.. مسلسل النمر، الراجل ده الشغل معاه ممتع وجميل، إن شاء الله تشوفه عمل يليق بحضراتكم".





مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجى.

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد.