"أرجوك لا تفهمني سهوا".. محمد ثروت ينشر بوستر "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد بوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لفيلمه الكوميدي الجديد "ديدو"، المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المبارك.

وظهر على البوستر عبارة "أرجوك لا تفهمني سهوا"، كما ظهر "ثروت" على البوستر بأحبال "ماريونيت" بجوار الدمية "بينوكيو".

وعلق "ثروت" على البوستر قائلا: "الديدو.. قريبا"، وحاز البوستر على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وقصة كريم فهمي، وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح.