فن ومشاهير

هالة صدقي تنشر صورة من معبد حتشبسوت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لها من معبد حتشبسوت بالدير البحري بمدينة الأقصر.

وكتبت: "صباح الخير من حراس التاريخ، دول أهل مصر الأصليين ومعبد حتشبسوت".

وكان النجم محمد صبحي، قد كرم الفنانة هالة صدقي ضمن احتفالية 50 سنة فن، التي أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الفن بمدينة سنبل للفنون في ديسمبر الماضي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل "ليه لأ"، الذي عرض منذ أشهر، وهو من بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، عمر السعيد، ومن إخراج مريم أبو عوف.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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