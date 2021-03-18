ياسمين رئيس تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني..(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بعيد ميلاد صديقتها الفنانة دينا الشربيني.

ونشرت ياسمين، صورا تجمعها مع "دينا"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبي.. أقوى بنت عرفتها".

وكانت الفنانة دينا الشربيني، قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 36 أمس الأربعاء 17 مارس ، إذ أنها من مواليد 1985 .

وتشارك دينا الشربيني في دراما رمضان المقبل بمسلسل "قصر النيل" الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.