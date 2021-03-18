هدى المفتي تروج لشخصية "نعومي" في فيلم "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هدى المفتي، على الترويج لشخصية "نعومي" التي تقدمها ضمن أحداث فيلمها الجديد "ديدو" المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

ونشرت المفتي، بوستر الفيلم عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استنوا (نعومي) في (ديدو) .. فيلم عيد الفطر ٢٠٢١ ..تأليف كريم فهمي".

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من ضيوف الشرف ومنهم شقيقه أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وغيرهم.

الفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.