عمرو سعد يحسم الجدل.. هل يخرج “أحمس” من سباق رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع إخبارية أنباء تُفيد بخروج المسلسل التاريخي “الملك أحمس” من سباق الموسم الرمضاني. ولكن مصادر خاصة أكدت أنّ ذلك عارٍ من الصحة، وسيكون ضمن الأعمال المنافسة في الموسم.

وأكّد ذلك بطله عمرو يوسف، حيث أعلن في الساعات الأخيرة، عبر “فايسبوك”، أنّه تمت الاستعانة بمصمم معارك من هوليوود، ونشر صورة تجمعه به معلّقاً عليها بـ”هاشتاغ” “الملك رمضان 2021″، لينفي ما تم تداوله حول تأجيله.

وهو مأخوذ من رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويجسّد قصة الملك أحمس.

وتعرّضت الشركة المنتجة إلى حملات هجوم، وصلت حد المطالبة بوقف عرضه أو استبعاد يوسف، منه لأنّه ذو بشرة بيضاء، بينما كان أحمس أسمر.

وخلال الأيام الماضية تداول رواد “السوشيال ميديا” ملصقاً دعائياً يتصدّره الممثل المصري، وتم تأكيد سرقته من فكرة عمل أجنبي، ما دفع الشركة المنتجة إلى تأكيد أنه ليس رسمياً، ولا علاقة لها به، وأنّه اجتهادات من الجمهور.

وعلّق خبراء آثار وعلماء تاريخ على الجدل المثار حول الإنتاج الرمضاني، أبرزهم زاهي حواس، الذي أكّد خلال تصريحات صحافية أنّ أي عمل درامي لا بدّ أن تكون به أحداث من وحي خيال المؤلف، ولا يتم عرض الواقع كما هو، ولكن يجب على الشركة المُنتجة أن تنوّه إلى هذا الأمر.

يشارك في البطولة صبا مبارك، ماجد المصري، سوسن بدر، ريم مصطفى، وهو من سيناريو وحوار خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

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