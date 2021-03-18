شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم وغدا..فرقة الأوبرا مع أوركسترا الوتريات بقيادة روسيلا بمسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت أشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة عازف البيانو جريج مارتن ، كورال أوبرا القاهرة وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو المصرية روسيلا سمير حفلين من إخراج هشام الطلي وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس وغدا الجمعة 18 ، 19 مارس على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغانى ديزنى العالمية ويصاحبها تابلوهات للباليه تصميم محمد حامد منها فروزن، هيلفاير، انستازيا، علاء الدين، ماري بوبنز، هرقل، مولان، الجميلة والوحش، تانجلد الى جانب مقتطفات وثنائيات من أهم الاوبرات الكلاسيكية ومختارات من المسرحيات الغنائية وذلك من أداء إيمان مصطفي ، وليد كريم، مني رفلة، عمرو مدحت، عماد عادل، أسامة طنطاوي، محمد البحيري، تامر توفيق ،إلهامى أمين ، جولي فيظي، برهان الدين فاروق، جيهان فايد، انجي محسن، عزت غانم، سلمي الجبالي، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، داليا فاروق، أسامة علي، جاكلين رفيق.

فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .