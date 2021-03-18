وفاة المطربة السورية ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعت وزارة الثقافة السورية المغنية ميادة بسيليس التي توفيت عن عمر ناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض عضال.

وكان زوجها الموسيقار سمير كويفاتي أكد في تصريحات صحفية الشهر الماضي إصابتها بالسرطان وطلب من جمهورها الدعاء لها حتى تستقر حالتها الصحية.

وولدت ميادة في حلب عام 1967 وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر التاسعة عبر إذاعة حلب لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 14 ألبوما غنائيا إضافة إلى أغاني المسلسلات التلفزيونية.

وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية وقدمت حفلات غنائية في سوريا والمغرب ومصر والولايات المتحدة.

ومن أشهر أغانيها (كذبك حلو) و(راح دايما أهواك) و(خليني على قدي) و(أحسنلك تروح) و(شو تأملت) و(مين قالك).

وكتب الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان بصفحته على فيسبوك: "ولنزداد ألما وحرقة في هذه الأيام السيئة، أيقونة الفن السوري النجمة ميادة بسيليس في ذمة الله.. قلوبنا مع الأستاذ سمير كويفاتي والعائلة. العزاء لهم ولنا بنجمتنا التي ارتقت إلى السماء".

كما كتب المقدم التلفزيوني السوري مصطفى الآغا على تويتر : "رحيل محزن وصادم لنجمة الغناء السوري ميادة بسيليس بعد صراع مع مرض السرطان.. هزمها المرض ولكنها ستبقى في الذاكرة دائما وأبدا".

ونعاها كذلك عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم المغنية نانسي زعبلاوي والممثل عباس النوري والمخرجة واحة الراهب والإذاعي جورج غرام.