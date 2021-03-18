شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل يحيى شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنان يحيى شاهين، والذى رحل يوم 18 مارس 1994 ويعد من أشهر الفنانين على الساحة الفنية، والتى تميز بأداء البساطة والمرونة، وكان ضمن مؤسسة السينما المصرية فى فترة الأربعينات إلى التسعينات، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والتى لقبه الجمهور بـشخصية "سى السيد".

ولد يحيى شاهين بالجيزة عام 1917، بدت عليه موهبة التمثيل وهو في مدرسة عابدين الابتدائية ثم التحق بمدرسة العباسية الصناعية حيث نال دبلوم الفنون التطبيقية قسم نسيج عام 1933، اكتشفه الفنان بشارة واكيم، الذي قدمه إلى الفرقة القومية للتمثيل كوجه جديد، وبالفعل دخل يحيى شاهين من خلال تلك الفرقة إلى المجال الفني، وتنقل من خلالها الى العديد من الفرق المسرحة منها فرقة فاطمة رشدي التي شارك فيها بعدة عروض مسرحية منها مسرحية "مجنون ليلى" و"روميو وجوليت".

بعد تألقه علي خشبة المسرح دخل المجال السينمائي بأدوار ثانوية، وكانت البداية بدور صغير أمام كوكب الشرق في فيلم "دنانير"، عام 1939 ثم تكررت الأدوار بنفس المساحة في فيلم "لو كنت غني"، مع بشارة واكيم عام 1942 وفيلم "حبابة" عام 1944 حتي أتت إليه البطولة المطلقة.

حصل على العديد من الجوائز عن أفلامه مثل جعلونى مجرمًا و نساء في حياتي وارحم دموعي، ولمع في ثلاثية نجيب محفوظ في شخصية سي السيد التي أخرجها حسن الإمام.