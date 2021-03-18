شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد .. بولندا تغلق دور العرض السينمائي بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع filmneweurope عن غلق دور العرض السينمائي في بولندا من جديد وذلك بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت الحكومة البولندية أنه سيتم إغلاق دور السينما في منطقتي Mazowieckie و Lubuskie إلى جانب المسارح والفنادق والمطاعم وذلك بسبب تزايد اصابات فيروس كورونا.

وكشف الموقع عن تصريحات وزير الصحة آدم نيدزيلسكي والذي قال إن قيود الإغلاق ستطبق على الأقل حتى 28 مارس الجاري، وأنه سيتم إغلاق دورالسينما في وارسو والمدن الأخرى في هذه المناطق.

ومن جانبه قال رومان جوتيك المؤسس المشارك لشركة Gutek Film Distribution ومالك سينما Muranów في وارسو، في بيان إنه يتفهم العودة إلى القيود للحد من انتشارالفيروس ومع ذلك ، فإن القرارات المتعلقة بدورالسينما يتم الإعلان عنها بين ليلة وضحاها