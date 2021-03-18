نبيلة عبيد تكشف عن هدية تلقتها من فنان سوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد عن هدية تلقتها مؤخرا من فنان سوداني.

ونشرت نبيلة، فيديو يوضح شكل الهدية التي تلقتها، وهي لوحة فنية لأحد مشاهدها مع أحمد زكي في فيلم "الراقصة والطبال".

وعلقت "نبيلة" عبر حسابها على إنستجرام: "الراقصة والطبال ..هدية صديقي الفنان السوداني (زاد).. عجبتني، وتسلم إيدك..مساء الياسمين والتمر حنة".

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.