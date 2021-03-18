شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى زوجة ياسر جلال فى مسلسل "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة نيرمين الفقى فى دور جديد ومختلف عليها خلال أحداث مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال ومن المقرر أن يعرض فى موسم شهر رمضان المقبل، وتجسد دور زوجة بطل العمل ياسر جلال، ويتناول العديد من القضايا والمشاكل الإجتماعية والإنسانية في قالب تشويقي مثير.

والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات المجتمع المختلفة وتدورأحداثه في عدد من المناطق الشعبية، تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

ويواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده في المسلسل الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهى من تصوير ما يقرب من نصف أحداث العمل فى ديكورات متفرقة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى هو مشاركتها بمسلسل "لؤلؤ"، بطولة النجمة مى عمر، حيث حقق المسلسل نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه، مثلما ظهر فى نسب المشاهدة وتصدر التريندات على مدار فترة عرضه.