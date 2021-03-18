شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى السويسى تطرح كليب جديد بعنوان "يا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح المطربة التونسية أمانى السويسى اليوم الخميس كليب جديد بعنوان "يا انا"، من كلمات رمضان محمد، ألحان شريف بدر، وتوزيع تميم، ومن إخراج عادل سرحان، وتم تصويرها في دبى.

من ناحية أخرى تعاقدت أماني مؤخرا على تقديم عرض مسرحى غنائى تقدمه خلال الفترة المقبلة بشكل جديد ومختلف وتراهن عليه خلال مشوارها.

وطرحت منذ فترة المطربة أمانى السويسى، أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "خليك في بيتك"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والتي أطلقته لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحتهم.

وتهدف أغنية "خليك في بيتك" الى عدم الاستهتار بصحتنا والبقاء في منازلنا لأن فيروس كورونا يشهد انتشار في كل الدول رغم تطبيق حظر التجوال وبقاء عدد كبير منا في المنازل إلا أن الخروج منه يشكل خطرًا والتعرض للإصابة بشكل كبير.

"خليك في بيتك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر إسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من اخراج فادى حداد.