"بيردوا باسمي".. نرمين الفقي تُهاجم منتحلي شخصيتها على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شنت الفنانة نرمين الفقي، هجوما حادا على منتحلي شخصيتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"

ونشرت نرمين، صورتين لصفحتيها عبر فيسبوك، وعبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "معنديش أي حساب آخر على الفيسبوك، غير الحسابين دول، الحقيقة في ناس كتير منتحله شخصيتي، وصوري للأسف.. كمان بيردوا باسمي".

وتشارك نرمين الفقي في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، شارك في البطولة محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل وهدير عبد الناصر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.