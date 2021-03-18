محمد الفلاح - وفاة الفنانة السورية ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان

الخميس 18 مارس 2021

توفيت الفنانة السورية ميادة بسيليس، فجر الخميس، عن عمر يناهز الـ54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.



وكان سمير كويفاتي، زوج الفنانة الراحلة، قد أعلن، في فبراير الماضي، إصابة زوجته بمرض عضال.

وقال حينها ”كويفاتي“ وهو ملحن سوري، إن وضع زوجته الصحي مستقر، طالبًا الدعاء لها.

وترددت خلال الفترة الأخيرة، أخبار عن معاناة المغنية السورية من وضع صحي خطير.

وكتب الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان بصفحته على فيسبوك: ”أيقونة مبدعة.. صديقة درب من الحلم والطموح.. هذه المرة لم تكن كذبة الحياة حلوة.. كم أوجعني رحيلك يا ميادة.. خسارتك كبيرة في زمن ما أحوجه لإبداعك.. تهزمني الكلمات وأنا أشيّع قطعة من القلب.. عزائي لك يا توأم الروح.. سمير“.

كما كتب المقدم التلفزيوني السوري مصطفى الآغا على تويتر: ”رحيل محزن وصادم لنجمة الغناء السوري ميادة بسيليس بعد صراع مع مرض السرطان… هزمها المرض ولكنها ستبقى في الذاكرة دائما وأبدا“.

ونعاها كذلك عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم المغنية نانسي زعبلاوي والممثل عباس النوري والمخرجة واحة الراهب والإذاعي جورج غرام، والفنانة لطيفة التونسية.

وميادة بسيليس هي مطربة سورية، وُلدت العام 1967، في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب.

وصدر لها 14 ألبومًا غنائيًا، وكانت البداية مع ألبوم ”يا قاتلي بالهجر“، و هي أغنية من الفلكلور السوري القديم.