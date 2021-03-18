محمد الفلاح - نيللي كريم تعلن فسخ خطبتها.. وتوجه رسالة لأولادها الأربعة

الخميس 18 مارس 2021

أعلنت النجمة نيللي كريم فسخ خِطبتها رسمياً من رجل الأعمال عمر إسلام، قائلة: "كنت مخطوبة، والحمد لله فسخت".



وقالت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية مع "إي تي بالعربي": "مفيش حد سعيد 100%، ولا تعيس 100%، ومفيش حد بيبقى قوي طول الوقت، أنا شخص حساس جداً وبتضايق بسرعة بس مبزعلش من حد، وكل واحد بديله عذره، وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني أوي".

وأشارت نيللي إلى أنها لا تحب التدخل في حياتها الشخصية وتكتفي بأخبار أعمالها الفنية.

ولفتت إلى أن علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي تقتصر على نشر بعض الصور من أعمالها وحياتها بشكل عام، موضحة: "بعرف من خلالها أخبار الناس، وأنا فاشلة في موضوع السوشيال ميديا".

وأضافت أنها لا تحب التخطيط والإصرار على وجودها في موسم رمضان، موضحة أن أغلب أعمالها الناجحة لم يكن مخططاً لها، بل جاءت عن طريق الصدفة.

وبمناسبة عيد الأم، وجهت نيللي كريم رسالة إلى أولادها الأربعة ووالدتها قائلة: "كل سنة وكل الأمهات بخير وطيبين، وهشوف بقى بناتي عاملين لي مفاجأة ولا إيه".

وتصوّر نيللي كريم حالياً مسلسلها الجديد "ضد الكسر"، مع محمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ولقاء الخميسي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.