مفاجأة ألبومها الجديد .. ديمى لوفاتو تكشف عن تعاونها مع إريانا جراند

القاهرة - سامية سيد - يبدوأن ألبوم النجمة العالمية ديمى لوفاتو الجديد والذى يحمل اسم " Dancing With the Devil… The Art of Starting Over" يضم العديد من المفاجآت، ولكى تثير لوفاتو حماس عشاقها ومحبيها قررت النجمة البالغة من العمر ( 28 عاما ) أن تكشف عن واحدة من هذه المفاجآت.

أعلنت ديمى لوفاتو خلال حديثها لـ " نيويورك تايمز " أنها تعاونت مع النجمة العالمية إريانا جراند فى واحدة من أغنيات ألبومها الجديد، وأشارت لوفاتوأن تعاونها مع جراند هو إضافة حقيقية لألبومها المقبل الذى يحمل اسم " Dancing With the Devil… The Art of Starting Over" .

وقد كشفت مؤخرا النجمة العالمية ديمى لوفاتو التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم أنها تستعد لإطلاق ألبومها الغنائى الجديد " Dancing With the Devil… The Art of Starting Over" ، حيث تم تحديد شهر أبريل المقبل من أجل إطلاق الألبوم، وهو ألبومها الأول منذ عام 2017، وحسب تقرير نشره موقع " بيلبورد " إنه ألبوم ديمى لوفاتو الجديد هو" ألبوم شخصى للغاية" وهو من إنتاج لوفاتو ومديرها سكوتر براون ، بينما أشار التقرير أن الألبوم الجديد الذى ستطلقه ديمى لوفاتو سيتم دعمه من خلال مسلسلها الوثائقى " Demi Lovato: Dancing with the Devil " المقرر عرضه على موقع " يوتيوب " يوم 23 مارس الجارى .