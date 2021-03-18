صور| نسرين طافش تنصح جمهورها: "أسعى للسعادة وهي ستأتي لك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة السورية نسرين طافش عدة نضائح لجمهورها.

ونشرت نسرين صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنت مهم .. لا تدع أحد يقنعك بغير ذلك، لقد حان الوقت لك لكي تسترد قيمتك، و تستمدها من نفسك و ليس من رأي الآخرين، لقد حان الوقت لك لتعرف قيمة نفسك".

وأضافت: "لقد حان الوقت لك لتصحى و تستيقظ و تنهض و تؤمن بنفسك، وتتبع حدسك، وتولد فرح، لقد حان لك الآوان أن تشع نور و تكون مثال لما تؤمن به، إنه يتجلى لك كشعور لهفة و متعة، بسلوك طريق أو بفعل شيء، هو ماقد يكون الطريق الافضل لك نحو استلام رغباتك، و التي تتجلى لك في مشاعر السعادة و الفرح ..اسعى للسعادة و هي ستأتي لك".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل" المداح"، الذي يعرض رمضان الماضي، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.