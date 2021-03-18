هنا الزاهد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة الشابة هنا الزاهد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت هنا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: "أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه".

ومن جانب آخر يعرض لهنا الزاهد حاليا مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عبر قناة dmc.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات.

ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.