لقبت بسيدة الأغنية السورية وأصيبت بالسرطان.. معلومات عن ميادة بسيليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء الأربعاء، الفنانة السورية الكبيرة ميادة بسليس، عن عمر يناهز 54 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

_ من مواليد مدينة حلب السورية عام 1967

_ بدأت "ميادة" مسيرتها الفنية في سن التاسعة عبر إذاعة حلب.

_ طرحت الفنانة الراحلة أولى ألبوماتها الغنائية عام 1986 بعنوان "يا قاتلي بالهجر"، وكانت تبلغ من العمر حينها 19 عاما.

_ عام 1999 حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية عن أغنيتها "كذبك حلو"

_ قامت بغناء "تترات" عدد من المسلسلات السورية منها "أيام الغضب"، و"بنات العيلة"، و"أخوة التراب".

_ خلال مسيرتها الفنية طرحت "ميادة" 14 ألبوما غنائيا أبرزها "بيت لحم"، و"إلى أمي وأرضي"، و"أبانا".

_ أحيت عددا من الحفلات في البلدان العربية والأجنبية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

_ لقبها جمهورها بـ"سيدة الأغنية السورية" فقد قدمت كل أغانيها بكلمات وألحان سورية.

_ امتازت بتقديم الترانيم الدينية للسيدة العذراء والسيد المسيح، فقبل احترافها الغناء كانت ترتل بالكنيسة.

_ منذ أشهر كشف زوجها الموسيقار سمير كويفاتي عن إصابتها بمرض السرطان، وطالب محبيها وجمهورها بالدعاء والصلاة لها.

_ رحل والدها عن عالمنا منذ شهر.

_ تدهورت حالتها الصحية لترحل عن عالمنا مساء أمس، عن عمر يناهز 54 عاما.