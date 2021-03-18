فن ومشاهير

لقبت بسيدة الأغنية السورية وأصيبت بالسرطان.. معلومات عن ميادة بسيليس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء الأربعاء، الفنانة السورية الكبيرة ميادة بسليس، عن عمر يناهز 54 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

_ من مواليد مدينة حلب السورية عام 1967

_ بدأت "ميادة" مسيرتها الفنية في سن التاسعة عبر إذاعة حلب.

_ طرحت الفنانة الراحلة أولى ألبوماتها الغنائية عام 1986 بعنوان "يا قاتلي بالهجر"، وكانت تبلغ من العمر حينها 19 عاما.

_ عام 1999 حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية عن أغنيتها "كذبك حلو"

_ قامت بغناء "تترات" عدد من المسلسلات السورية منها "أيام الغضب"، و"بنات العيلة"، و"أخوة التراب".

_ خلال مسيرتها الفنية طرحت "ميادة" 14 ألبوما غنائيا أبرزها "بيت لحم"، و"إلى أمي وأرضي"، و"أبانا".

_ أحيت عددا من الحفلات في البلدان العربية والأجنبية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

_ لقبها جمهورها بـ"سيدة الأغنية السورية" فقد قدمت كل أغانيها بكلمات وألحان سورية.

_ امتازت بتقديم الترانيم الدينية للسيدة العذراء والسيد المسيح، فقبل احترافها الغناء كانت ترتل بالكنيسة.

_ منذ أشهر كشف زوجها الموسيقار سمير كويفاتي عن إصابتها بمرض السرطان، وطالب محبيها وجمهورها بالدعاء والصلاة لها.

_ رحل والدها عن عالمنا منذ شهر.

_ تدهورت حالتها الصحية لترحل عن عالمنا مساء أمس، عن عمر يناهز 54 عاما.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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