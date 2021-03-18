لقبت بسيدة الأغنية السورية وأصيبت بالسرطان.. معلومات عن ميادة بسيليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحلت عن عالمنا مساء الأربعاء، الفنانة السورية الكبيرة ميادة بسليس، عن عمر يناهز 54 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:
_ من مواليد مدينة حلب السورية عام 1967
_ بدأت "ميادة" مسيرتها الفنية في سن التاسعة عبر إذاعة حلب.
_ طرحت الفنانة الراحلة أولى ألبوماتها الغنائية عام 1986 بعنوان "يا قاتلي بالهجر"، وكانت تبلغ من العمر حينها 19 عاما.
_ عام 1999 حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية عن أغنيتها "كذبك حلو"
_ قامت بغناء "تترات" عدد من المسلسلات السورية منها "أيام الغضب"، و"بنات العيلة"، و"أخوة التراب".
_ خلال مسيرتها الفنية طرحت "ميادة" 14 ألبوما غنائيا أبرزها "بيت لحم"، و"إلى أمي وأرضي"، و"أبانا".
_ أحيت عددا من الحفلات في البلدان العربية والأجنبية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
_ لقبها جمهورها بـ"سيدة الأغنية السورية" فقد قدمت كل أغانيها بكلمات وألحان سورية.
_ امتازت بتقديم الترانيم الدينية للسيدة العذراء والسيد المسيح، فقبل احترافها الغناء كانت ترتل بالكنيسة.
_ منذ أشهر كشف زوجها الموسيقار سمير كويفاتي عن إصابتها بمرض السرطان، وطالب محبيها وجمهورها بالدعاء والصلاة لها.
_ رحل والدها عن عالمنا منذ شهر.
_ تدهورت حالتها الصحية لترحل عن عالمنا مساء أمس، عن عمر يناهز 54 عاما.