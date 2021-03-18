ما أسرار أناقة الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وقع الاختيار على النجمة البوليووديّة بريانكا شوبرا وزوجها النجم الأميركي نيك جوناس لإعلان الأسماء المرشّحة لنيل جوائز أوسكار 2021.

وقد تمّ الإعلان في مدينة لندن خلال الأسبوع الجاري، ولفت الثنائي الأنظار بإطلالتيهما المتكاملتين. إليكم تفاصيلها فيما يلي:

بدا الثنائي شوبرا-جوناس مشرقين ومرحين خلال حفل إعلان الأسماء المرشحة لجوائز الأوسكار السينمائية بنسختها الـ93، والذي من المنتظر أن يقام يوم 25 أبريل المقبل. وقد كان لافتاً التنسيق والتكامل بين إطلالتي النجمين.

ارتدت بريانكا للمناسبة ثوباً باللون الأزرق تزيّن بالكشاكش الصغيرة عند الصدر والطبقات المتعددة في القسم السفلي منه. وقد اختارته من توقيع المصممة الكنديّة Greta Constantine، ونسّقته مع حذاء “ستيليتو” بلون زهري مشرق من .Christian Louboutin، وكمّلت شوبرا إطلالتها بساعة يد فاخرة من Bulgari بالإضافة إلى خاتم وأقراط مرصعين بالماس من توقيع المصمم اللبناني المستقر في نيويورك سامر حليمة.

توسّط الخاتم الذي ارتدته بريانكا حجراً ماسياً أصفر بيلغ وزنه 25 قيراطا، أما أقراط الأذنين فتزيّنت بأحجار ماسيّة ذات القطع الإجاصي يبلغ وزنها 23 قيراطاً. وقد بدا النجم نيك جوناس في منتهى الأناقة ببدلة باللون الأصفر من Dolce&Gabbana نسقها مع قميص وحذاء باللون الأبيض.