جمهور يارا يحتفل.. مليون مشاهدة لـ”ما ودعوني” في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حقق كليب أغنية “ما ودعوني” للنجمة اللبنانية يارا أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 5 أيام على طرحه عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “ما ودعوني” هي ثاني أغاني ألبوم يارا الجديد “غير الناس”، وجاءت في قالب رومانسي، من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان الفنان اللبناني زياد برجي بأول تعاون له مع يارا ومن توزيع عباس صباح.

واحتفل جمهور يارا بنجاح الأغنية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي معربين عن سعادتهم بتحقيقها مليون مشاهدة في أيام قليلة.

وكانت يارا قد طرحت منذ فترة أوّل أغنية من ألبوم “غير الناس” باللهجة العراقية وحملت الاسم نفسه، وحققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة في 3 أسابيع فقط.

نفيد بالذكر أن ألبوم يارا الجديد “غير الناس” يضم سبع أغنيات باللهجة الخليجية وأغنية عراقية.