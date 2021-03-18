هذا الشاب هو خطيب ابنة اصالة.. هل هو وسيم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري أخيراً بيوم ميلاد ابنها الأكبر خالد، وهو ما تبيّن من خلال فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهرت فيه أصالة محاطة بأولادها، خالد وآدم وعلي وشام. كما حضر خطيب شام الذي تعرّف إليه الجمهور بعد ظهورهما معاً في صورة نُشرت في وقت سابق من دون التأكد من هويته.

يُشار إلى أن شام ظهرت من قبل في صورة هي وخطيبها مع كلٍ من الفنانة التونسية درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد. وأثار الشاب حينها اهتمام الكثير من المتابعين وتساءلوا عما إذا كان خطيبها أم لا.

ويُذكر أن أصالة كانت قد كشفت عن ارتباط ابنتها، وذلك خلال لقاء أجراه معها الفنان المصري أمير كرارة ضمن حلقة من برنامج “سهرانين” الذي يُعرض على شاشة قناة ON، حيث قالت حينها: “هنجوزها قريباً والشاب اللي حاببته أنا حاببته كمان كتير وإن شاء الله يارب يكون متل ما أنا متوقعة”.