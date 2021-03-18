شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا بعد إجراء مسحتين نتيجتهما إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصدر مقرب من الفنانة هنا الزاهد لـ"الخليج 365" عن إصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنها اكتشفت الأمر بالصدفة، حيث كانت تستعد للسفر وأجريت مسحة للانتهاء من الإجراءات وجاءت نتيجتها إيجابية، مضيفا أنها تأكدت من إصابتها بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية والتى جاءت إيجابية أيضاً، وأشار المصدر إلى أن "هنا" تعانى من بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة واحتقان فى الزور، وخضعت للعزل المنزلى وبدأت فى اتباع بروتوكول العلاج مع أحد الأطباء (تحديث).



هنا الزاهد

وفى سياق آخر، تعيش هنا الزاهد حالة من السعادة بعد النجاح الذى يحققه مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية ويتم عرضه على قناة DMC، وتدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع.



هنا الزاهد

وانتهى هذا الأسبوع عرض رابع حكايات المسلسل بعنوان حكاية "9 خطوات لقلب الرجل" وشاركها في بطولته محمد الشرنوبى وظهر فيها أحمد فهمى كضيف شرف خلال الحلقة الأخيرة، كما عرض الأسابيع الماضية حكايات "ساندى كراش" وشارك هنا البطولة محمد كيلانى، والثانية "الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، و"المتخصصة" وقدم البطولة أمام هنا الزاهد الفنان أحمد سلطان.



الفنانة هنا الزاهد

وتواصل هنا الزاهد تصوير دورها في مسلسل "النمر" مع محمد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسي، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حمدي هيكل