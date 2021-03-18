شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم عن مشاركته فى "هجمة مرتدة": بذلنا مجهودا كبيرا وأتمنى أن تصل فكرتنا للمشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان هشام سليم إنه سعيد بمشاركته في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يروي قصة بطولية حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، موضحا أنه عندما قرأ الورق شعر أن عليه ضغطا ومسئولية، مشيرا إلى أن الورق الخاص بالمسلسل كان يحتاج الكثير من التركيز، وأنه كعمل فنى عليه أن يلتزم بما هو مكتوب في الورق، وتجسيد الشخصية بأفضل ما يكون.

وأضاف سليم، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc : "العمل جماعى من تصوير وإخراج وتمثيل، والكل يعمل في منطقته بشكل جيد، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجميع".

وأكد هشام سليم: "رجال المخابرات الذين لا نشعر بهم وبوجودهم تقع على عاقتقهم مسئولية كبيرة للغاية لأنهم يحافظون على أمن الوطن ويحمونه من المخاطر، وأصعب ما في العمل هو أن تصل نتائجه للناس، خاصة أن القصة حقيقية مع وجود بعض الإضافات الدرامية".