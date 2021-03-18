فن ومشاهير

وفاة المطربة السورية ميادة بسليس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا اليوم المطربة السورية ميادة بسليس، عن عمر يناهز 54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الموسيقار سمير كويفاتي زوج الفنانة السورية قد أعلن منذ فترة خبر إصابتها بمرض السرطان، وطالب جمهورها ومحبيها الصلاة والدعاء لها، ومنذ أسابيع تدهورت حالتها الصحية لترحل عن عالمنا اليوم.

ميادة بسليس من مواليد مدينة حلب السورية عام 1967، لها عدد من الأعمال الشهيرة منها "يا قاتلي بالهجر"، و"كذبك حلو"، "إلى أمي وأرضي"، وغيرها من الأعمال.

وقدمت "ميادة" عددا من الأغاني الفلكلورية، كما حازت على العديد من الجوائز منها أفضل مطربة عربية عام 1999.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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