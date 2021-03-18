وفاة المطربة السورية ميادة بسليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا اليوم المطربة السورية ميادة بسليس، عن عمر يناهز 54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الموسيقار سمير كويفاتي زوج الفنانة السورية قد أعلن منذ فترة خبر إصابتها بمرض السرطان، وطالب جمهورها ومحبيها الصلاة والدعاء لها، ومنذ أسابيع تدهورت حالتها الصحية لترحل عن عالمنا اليوم.

ميادة بسليس من مواليد مدينة حلب السورية عام 1967، لها عدد من الأعمال الشهيرة منها "يا قاتلي بالهجر"، و"كذبك حلو"، "إلى أمي وأرضي"، وغيرها من الأعمال.

وقدمت "ميادة" عددا من الأغاني الفلكلورية، كما حازت على العديد من الجوائز منها أفضل مطربة عربية عام 1999.