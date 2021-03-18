منة فضالي جريئة ونور دياب تخطف الأنظار.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، أنيقة بفستان فوشيا يشبه الورود التي تحيط بها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمان العاصي

الفنانة إيمان العاصي، ظهرت بإطلالة خضراء عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل الأشياء تحدث عندما تعاون المرأة، امرأة أخرى..الولاية حقي".

منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي، عن إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة اعجاب متابعيها.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عامل الناس بأخلاقك.. لا بأخلاقهم".

ياسمين رئيس

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن أحدث اطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة اعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير والسعادة".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وحازت على إعجاب جمهورها.

نور عمرو دياب

خطفت نور عمرو دياب الأنظار إليها عقب ظهورها في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بقيت أحب اللون البرتقالي مؤخرًا".

هاجر الرشنوبي

ظهرت الفنانة هاجر الشرنوبي بإطلالة رشيقة عبر حسابها على إنستجرام،ونالت الصورة إعجاب متابعيها.