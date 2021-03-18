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القبض على ياسر جلال..في البرومو الرسمي لمسلسل"ضل راجل"..(فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل"ضل راجل" البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر المنتج تامر مرسي، البرومو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ضل راجل ..حصريا على الحياة.. رمضان 2021 إن شاء الله".

وشهد البرومو الرسمي، محاولات ياسر جلال الانتقام لابنته، وألقت الشرطة القبض عليه، وظهر داخل سيارة الشرطة.

مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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