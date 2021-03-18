فن ومشاهير

بالفيديو – سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

سيرين عبدالنور

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وزوجها رجل الأعمال فريد رحمة بعيد ميلاد ابنهما كريستيانو الذي يكمل اليوم الثلاث سنوات بعيداً عن الأعين في جو عائلي بحضور ابنتهما تاليا رحمة.

وقد خصصت سيرين قالب حلوى للمناسبة باللون الأزرق زين برسم سيارة من إحدى المسلسلات الكرتونية التي يبدو أن كريستيانو يحبها.

وشاركت سيرين كما زوجها مقطع فيديو وصورة من الاحتفال في صفحتيهما على موقع للتواصل الاجتماعي، وحظي الفيديو حتى هذه اللحظة بما يقارب الـ900 ألف مشاهدة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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