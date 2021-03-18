بالفيديو – سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وزوجها رجل الأعمال فريد رحمة بعيد ميلاد ابنهما كريستيانو الذي يكمل اليوم الثلاث سنوات بعيداً عن الأعين في جو عائلي بحضور ابنتهما تاليا رحمة.

وقد خصصت سيرين قالب حلوى للمناسبة باللون الأزرق زين برسم سيارة من إحدى المسلسلات الكرتونية التي يبدو أن كريستيانو يحبها.

وشاركت سيرين كما زوجها مقطع فيديو وصورة من الاحتفال في صفحتيهما على موقع للتواصل الاجتماعي، وحظي الفيديو حتى هذه اللحظة بما يقارب الـ900 ألف مشاهدة.