بالفيديو.. عمرو دياب يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري عمرو دياب أنه أصيب منذ فترة بفيروس كورونا المستجد، وأنه تعافى قبل تصويره أغنية "أهي أهي".

وأضاف "الهضبة" خلال إحيائه حفلاً غنائياً، الثلاثاء، أن إصابته بفيروس كورونا منعته من تصوير فيديو كليب مع المطربة إيرينا في اليونان، لافتاً إلى أنه لم يتمكن من السفر لتصويره.





وقال دياب في فيديو نشره عبر حسابه في أنستقرام: "إحنا في السنة اللي فاتت اللي جت فيها كورونا، عملت أغنية وغنتها المطربة ايرينا معايا في اليونان، وكان المفروض نصورها بس جالي كورونا، زيكم كلكم.. وما اعتقدش إن في حد فيكم مجالوش كورونا".

وعلق عمرو دياب على الفيديو: "ده بقى يا سيدي الخبر اللي المواقع الإخبارية بتتناقله دلوقتي".