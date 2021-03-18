شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى معسكر مغلق بدهشور لتصوير مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجم محمد رمضان فى معسكر مغلق بمنطقة دهشور بسبب مسلسله "موسى" لتكثيف عدد ساعات التصوير للحاق بالعرض فى فى شهر رمضان، والانتهاء تصوير عدد كبير من الحلقات قبل حلول الشهرالكريم .

ورغم إصابة محمد رمضان الأخيرة ونشر صورة لظهره عبرحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، والتى أظهرت كم الإصابات الكبيرة التي تعرض لها، إلا أنه لم ينقطع عن تصوير مشاهده في مسلسل "موسى".

وانتهت أسرة المسلسل من تصويرعدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وداخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان .

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى .