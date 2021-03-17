“جميعنا مختلفون”.. نوال الزغبي تُغرّد عن ثقافة تقبل الآخر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها منذ أيام في لبنان.

واختارت نوال أن تكون الصورة مختلفة باللونين الأسود والأبيض، وتحدّثت من خلال تعليقها عليها عن الاختلاف بين الناس، وثقافة تقبل الآخر مهما كانت فجوة احتلافنا عنه.

فكتبت نوال الزغبي في تعليقها على الصورة: “كلنا مختلفون.. لا تحكموا، تفهموا بدلاً من ذلك”.

وكانت نوال الزغبي قبل ساعات قد نشرت الصورة نفسها بالألوان، فبدت كعادتها بغاية الجمال والرقي وحظيت صورتها بتفاعل كبير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح كليب أغنية “عقلي وقف” الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد، حيث حقق العمل ما يقارب الـ5 ملايين مشاهدة في شهر واحد.

نفيد بالذكر أن أغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.