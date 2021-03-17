شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تصور مشاهد جديدة من فيلم House of Gucci في ميلانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة ليدي جاجا وهي تصور مشاهد جديدة فيلمها House of Gucci فى ميلانو حيث تجسد دور باتريسيا ريجياني التى اتهمت بالتحريض على قتل زوجها جوتشي صاحب أشهر دورالأزياء العالمية وقضت بالسجن 16 عاما.



ليدي جاجا تلعب جاجا دور البطولة في فيلم دراما السيرة الذاتية للمخرج ريدلي سكوت والذي يدور حول السيرة الذاتية لرجل الأعمال الإيطالي ماوريتسيو جوتشي وصاحب أشهر دورالأزياء العالمية



ليدي جاجا

وفي سياق متصل فاز ديو النجمة ليدي جاجا وأريانا جراندي والذي جاء بعنوان rain on me بجائزة الجرامي أفضل ديو بوب، ويعتبر حفل توزيع جوائز الـGrammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين وقد تسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجاري.

وشارك عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم كذلك نجمة الراب الشهيرة كاردى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية .