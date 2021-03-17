شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير" رهان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى رمضان 2021.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل، بمسلسل "اللى مالوش كبير" الذي تتعاون فيه مع زوجها النجم أحمد العوضى لأول مرة بعد إعلان زواجهما العام الماضى، ويراهن الثنائي على هذا التعاون، لاسيما وأن ياسمين حققت نجاحاً مميزاً العام الماضى من خلال مسلسل "ونحب تانى ليه"، وكذلك العوضى الذى حقق نجاحاً جيداً في مسلسل "الاختيار" وتقديمه دور التكفيرى هشام عشماوى.



بوستر اللى مالوش كبير

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.



ياسمين عبد العزيز

وشهدت الأيام الماضية بدء عمليات الدعاية الخاصة بالمسلسل، بطرح البوستر الرسمي للعمل والذى تصدره بطلا العمل وهما ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، إضافة إلى طرح بوستر لكل واحد بمفرده، ولاقت البوسترات قبولاً لدى الجمهور الذى يترقب عرض العمل، كما كشفت ياسمين عن اسم شخصيتها في الأحداث إذا تجسد شخصية "غزل" ونفس الأمر بالنسبة للعوضى الذى يجسد دور سيف الخديدوى.



احمد العوضى

ويشهد "اللى مالوش كبير" تجديد النجمة ياسمين عبد العزيز تعاونها مع المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكرى بعد تجاحها معهما في مسلسلها الأخير "ونحب تانى ليه" الذى قدمت فيه ياسمين دراما اجتماعية رومانسية لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث ابتعدت فيه عن الكوميديا الذى اعتادت على الظهور بها في السينما.



النجمة ياسمين عبد العزيز

يذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تعاونا سابقاً فى مسلسل "لآخر نفس" والذى شهد على قصة الحب بينهما، وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، وتأليف أمين جمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.