شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تشترى قصرًا فى بيفرلى هيلز سعره 13.8 مليون دولار.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدو أن النجمة العالمية ريهانا ابتعدت بنسبة كبيرة عن عالم صناعة الموسيقى وهوما ظهر بوضوح خلال الفترة الماضية حيث تجاهلت ريهانا حفل توزيع جوائز الجرامى هذا العام كذلك لم تطلق النجمة الشهيرة ألبوما غنائيا منذ 5 سنوات، لكن تضع ريهانا كل تركيزها خلال هذه الفترة على عالم الموضة و الأزياء الذى يعود عليها بربح كبير وهو ما أكدته خطوتها الأخيرة فى شراء قصرضخم فى بيفرلى هيلز .

قصر ريهانا الفخم

اشترت ريهانا قصرا فى بيفرلى هيلز وصل سعره الى 13.8 مليون دولار ، و هو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الشهيرة و أبرزها " TMZ " و " architecturaldigest " .

صالة الألعاب الرياضية بالقصر

اشارت التقارير أن القصر الذى اشترته ريهانا البالغة من العمر ( 33 عاما ) ووصلت مساحته 7628 قدم مربع ، و هو مكون من 5 غرف للنوم ، و7 حمامات بالإضافة إلى حمام سباحة مزود ببعض الإضاءة الخافتة ، كما يضم القصر SPA مجهزة بأحدث التقنيات، و يوجد أيضا فى الطابق العلوى صالة ألعاب رياضية .