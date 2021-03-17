شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب: جالى كورونا السنة اللي فاتت وما اعتقدش فيه حد مجالوش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الهضبة عمرو دياب عن إصابته بفيروس كورونا العام الماضى، وذلك خلال فيديو من حفله الذى أحياه قبل أيام، حيث نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وقال في الفيديو: احنا في السنة اللي فاتت اللي جت فيها كورونا، عملت أغنية، وغنتها المطربة ايرينا معايا في اليونان، وكان المفروض نصورها بس جالي كورونا، زيكم كلكم.. وما اعتقدش إن في حد فيكم مجالوش كورنا".

وعلق دياب على الفيديو وكتب ضاحكاً: " ده بقى ياسيدي الخبر اللي المواقع الإخبارية بتتناقله دلوقتي"، وتفاعل جمهور الهضبة عمرو دياب بشكل كبير مع الفيديو، وتمنوا له الصحة والسلامة.

وأحيا عمرو دياب مؤخراً حفل "حلم الغناء" وذلك بالتعاون مع فودافون ضمن المسابقة التي أطلقها بتحقيق حلم الفائز بالغناء مع عمرو دياب، وحضر الحفل حشد كبير من نجوم الفن وتحديدا الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوا عمرو دياب مشواره الفني.

وكان من بين الحضور نادر حمدي وتامر حسين وعادل حقي وخالد تاج الدين وبهاء الدين محمد، وحرص الهضبة على تحيتهم ومشاركتهم غناء أشهرالأغنيات التي قدموها له على مدار مشواره الفنى. وقدم الهضبة مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوه الغناء.