شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يطرح أغنيته الجديدة "ست الناس" بمناسبة عيد الأم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب سامو زين أغنيته الجديدة "ست الناس" بمناسبة عيد الأم، الذى يتزامن مع يوم 21 مارس الجارى، والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل الذى يجدد سامو تعاونه معه بعدما قدما أكثر من أغنية منهم "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.

وتقول كلمات الأغنية:

يا ست الناس أنا واقع.. وفى الحقيقة وفى الواقع..لو كان الجو ده ساقع.. بشوف عيونك اتدفى يا أغلى ما ليا طلباتك..خلاص انسى اللى فاتك.. من النهاردة بادئه حياتك.. مكانك عندى مالى الكفه أيامى مبتحلاش الا بيكى.. وحياتى خلاص واقفه عليكى.. ده انا ليل نهار بتعب عشانك.. ومش هعيش غير ليكى ياست الحسن أنا ناوى.. هعيشلك عمرى أنا غاوى.. ما بنا حياة وحكاوى.. وبكرة هيحلى وياكى

وكانت آخر أعمال سامو زين زين أغنية "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، التى طرحها بمناسبة احتفالات عيد الحب، وحققت نجاحا على موقع "يوتيوب".