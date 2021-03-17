شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت يمازح أصدقاءه وسط التدريبات فى صالة الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق النجم العالمى كيفين هارت، إحدى لحظاته الساخرة وسط التدريبات مع أصدقائه في صالة الجيم، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو بجوار أحد أصدقائه الذين يتدربون بشكل قاسي بينما يقف ويبدو على وجهه ملامح الاستغراب الشديد قبل المشاركة في التدريبات.

وكشف هارت، في الفيديو الذى نشره عبر حسابه، وهو يستعرض عضلاته التي اكتسبها خلال الفترة الماضية من التدريبات التي يخوضها ويشارك متابعيه وجمهوره بلقطات من داخل الجيم، موجهاً رسالة للذين يتدربون بنفس الحماس في الجيم.

وسبق وشارك هارت، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو يظهر من خلاله داخل صالة الألعاب الرياضية برفقة أصدقائه، حيث ظهر فى الفيديو وهو يحول التمرين إلى وصلة رقص استمرت لوقت طويل تاركاً التدريبات.