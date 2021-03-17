فن ومشاهير

نوال الزغبي: القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 18 دقيقة

نوال الزغبي

أطلقت النجمة نوال الزغبي سلسلة تغريدات على تويتر عن الوضع المعيشي في لبنان، فكتبت: “بدّي قول للمسؤولين اللبنانيين: القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر”.

وتابعت في تغريدةٍ ثانية: “اللي عم بيصير بلبنان ومع الشعب اللبناني هو إجرام. ما في مجال، رح تفلّوا اذا مش اليوم قريباً اكيد”. وأضافت: “كل شيء سيكون على ما يرام في النهاية. إذا لم يكن الأمر على ما يرام… فهذه ليست النهاية”، وختمت: “بدي احكي وعلّي صوتي وصرّخ، إبادة الشعب اللبناني”.

وكان لافتاً أن إحدى المتابعات استفزت نوال الزغبي بالقول: “يا عمي اتركي السياسة لأربابها، خليكي بالفن”، فردّت عليها الأخيرة: “حبيبتي انا ما عم بحكي سياسة، انا مواطنة لبنانية ومتلي متل اي مواطن! ليش على طول بتطلبوا من الفنانين ما يعبروا عن وجعن؟! انا عايشة بلبنان مش بسويسرا يا حبيبتي”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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