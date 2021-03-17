نانسي عجرم تطرح أغنية “أمي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

طرحت الفنانة نانسي عجرم أغنية بعنوان “إمي” أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في عيد الأم. وحظيت عجرم بتفاعل إيجابي كبير من قبل محبيها.

وكانت نشرت نانسي عبر صفحتها الخاصة، مقطع فيديو تشويقي مدته 38 ثانية، تكشف فيه أسراراً للمرة الأولى عن علاقتها بوالدتها، وقالت: “كانت الدنيي مش سايعتا أول مرة حضرتني حتى عيونا كانوا عم يحكوا”.

وأضافت: “لما بكون ع المسرح لايف وتكون هي موجودة وتشوف تفاعل الناس بتكون فخورة فيي.. بدا تبكي وبدا تضحك بذات الوقت.. قلتلي تقبريني”.