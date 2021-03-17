بالصور – كندا حنا في افتتاح فيلمها السينمائي الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة السورية كندا حنا متابعيها عبر انستغرام صورتين لها خلال حضورها افتتاح فيلمها الجديد “أنت جريح” الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانة القديرة نادين خوري، إضافة إلى نخبة من فناني سوريا الشباب أبرزهم بلال مارتيني وخالد شباط علي صطوف، والفيلم من تأليف قمر الزمان علوش ومن إخراج ناجي طعمة.

وسبق للفنانة أن روجت للفيلم السينمائي بنشرها صورة للبوستر الدعائي للفيلم، وعلقت: “فيلم أنت جريح قريباً في صالات السينما السورية، إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون”.

وتألقت الفنانة السورية خلال الافتتاح بفستان أبيض ناعم وأنيق نسقت معه حذاء بيج اللون، وتركت شعرها المموج منسدلاً مع حركة بسيطة من الخلف والأمام، وعلقت كندا على المنشور قائلة: “من عرض الافتتاح الخاص لفيلم أنت جريح”.

كما تستعد كندا لتحضيرات المشاركة في مسرحية تحمل عنوان “Casting” يجمعها بالفنان السوري مصطفى الخاني، والمخرج سامر إسماعيل، ومن المقرر أن يكون العرض المسرحي جاهزاً بعد 3 أشهر.

وعلقت كندا على الخبر قائلة: “متحمسة ومبسوطة بالعمل من جديد مع مصطفى وخاصة أنه مسرح لأني مشتاقة للمسرح كتير ومن بعد زمان وعندي طاقة إن شاء الله أقدر أصدرها بطريقة حلوة مع المخرج الصديق سامر … يارب”.

إضافة إلى مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “الكندوش”، وهو من بطولة سامية الجزائري، صباح الجزائري، شكران مرتجى، أيمن رضا وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال كندا حنا كان مسلسل “ممالك النار”، والذي حقق نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، عبدالمنعم العمايري.